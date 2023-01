Novo encontro de Gladson Cameli com o presidente Lula já tem data marcada

A primeira reunião do governador reeleito do Acre, Galson Cameli, com o novo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, já tem data marcada. Será no dia 27 de janeiro, durante reunião de governadores com o presidente no Palácio do Planalto.

O encontro vai discutir, conforme prometido por Lula em campanha, o retorno das relações federativas da União com os estados e municípios, segundo o ministro da Casa Civil, Ruy Costa. De acordo com o ministro, o encontro vai retomar o diálogo institucional entre a União, estados e municípios.

“Vamos institucionalizar esse retorno, estabelecer um fluxo. A ideia é que o governo tenha reuniões regulares com governadores e com fórum de prefeitos para dar capilaridade às políticas de governo e buscar, eu diria, maior eficiência no ato de governar”, disse o ministro, segundo a Agência Brasil.

No encontro, o presidente pedirá que os estados tragam seus projetos prioritários para discussão com o Governo Federal. Gladson Cameli não revelou quais os projetos prioritários deve apresentar.