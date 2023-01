Bebê acreano que morreu após AVC faria 2 anos, e mãe faz declaração emocionante

Este sábado (14) poderia ser um daqueles em que toda criançada se reuniria, com direito a bolo, balões e muitos docinhos, na casa do casal acreano Thayane e Thiago, para comemorar os dois anos do maior amor de suas vidas, o pequeno Davi Moreira, mas isso foi impedido pela morte prematura do bebê, que foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando tinha apenas 1 ano e 8 meses, no último dia 18 de setembro de 2022.

A família havia saído do Acre há pelo menos três meses antes da morte para morar em Roraima, onde o pequeno foi a óbito.

Davi morreu em um hospital do estado. A aflição começou numa quinta antes da fatalidade, quando ele passou mal após o almoço, teve uma parada cardíaca, foi intubado e levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O corpo do pequeno foi transladado para o Acre e sepultado sob forte comoção por membros da família e amigos.

Em suas redes sociais, Thayane fez uma linda e emocionante declaração neste sábado (14).

“Meu menino 💙. Hoje você faria 2 anos, e eu só consigo imaginar a alegria que estaríamos comemorando seu aniversário”, escreveu.

“Você sempre foi, e sempre será, o grande amor das nossas vidas. Meu coração bate por vc; a saudade é devastadora, dói, corrói, mas oro a Deus para que possamos nos reencontrar e viver a eternidade juntos. Feliz aniversário, meu pitoco”, finalizou.

A publicação foi tomada por mensagens de apoio ao casal.

