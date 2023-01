Bittar anuncia empenho de R$ 25 milhões para construção de Viaduto da Corrente

O senador Márcio Bittar (União-AC) informou, nesta quarta-feira (4), em Brasília, que um dos últimos atos do então presidente Jair Bolsonaro, no apagar das luzes de seu mandato, em relação ao Acre, foi assegurar os recursos do Governo Federal para a construção de uma obra que vai ajudar a desafogar o trânsito em Rio Branco, capital do Acre.

Os recursos são da ordem de R$ 25 milhões e permitirão que o Governo do Estado, via Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), construa um viaduto na localidade conhecida como Corrente, na Vila Acre, região do Segundo Distrito da Cidade, cujas obras devem ser iniciadas neste ano de 2023.

A construção será na entrada de acesso a cidade através de suas principais rodovias de acesso, a BR-364, para quem vem da região de Porto Velho (RO), e a 317, para quem vem da região do Alto Acre, na fronteira com a Bolívia e o Peru. Além de porta de entrada para a cidade, o trânsito ali é muito grande e natural de uma cidade que vem se expandindo muito na região, com a criação de pelo menos dez bairros em seu entorno. “O dinheiro já está empenhado e agora só cabe ao Governo do Estrado executar a obra”, disse o senador.

De acordo com Bittar, o viaduto é uma necessidade antiga da cidade, principalmente em função de seu crescimento e pelo aumento de veículos transitando pelo local. “Essa obra é uma das mais importantes para desafogar o trânsito de Rio Branco. Para quantificarmos a dificuldade do trânsito na região, basta lembrar as épocas da Feira Agropecuária (Expoacre). O trânsito ali no entroncamento, na corrente fica quase insuportável. Mesmo em épocas normais, fora do período da Feira Agropecuária, aquele entroncamento oferece aos motoristas um pouco de risco e desconforto, porque a pessoa tem que esperar para poder entrar na rotatória e seguir o seu caminho”, afirmou o senador.

“Trata-se de uma obra que o governador Gladson Cameli me pediu desde o começo de seu primeiro mandato e a gente conseguiu fazer o empenho dos recursos. Agora, está na mão do Governo do Estado e do Deracre para correr com os projetos”, acrescentou.

O senador lembrou que os recursos são das chamadas emendas de relator, o RP-2, que são discricionários dos quais dispõe o Poder Executivo, o Governo Federal. “Mas a meu pedido o Governo empenhou esses R$ 25 milhões”, afirmou.

Márcio Bittar também havia garantido recursos para a construção do Viaduto da AABB, na Avenida Ceará, pela Prefeitura Municipal. Serão outros R$ 25 milhões. “Eu tinha me comprometido com o prefeito Tião Bocalom e esses recursos foram empenhados lá atrás”, afirmou.

Em relação à obra a ser executada pelo Governo do Estado, o diretor do Deracre, Petrônio Antunes, confirmou o empenho dos recursos e disse que sua equipe já está trabalhando o projeto de forma a adequá-lo aos valores empenhados e que a próxima fase será a de elaboração de convênios entre o Estado e o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT). “Essa fase demora um pouco mas já estamos trabalhando muito. O governador Gladson Cameli quer pressa para o início desta obra”, disse Antunes.