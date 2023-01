Blog do Ton: “Quero fazer um mandato de ouro para o povo”, diz Gladson após encontro com ministro

O governador Gladson Cameli já deu o pontapé inicial nas agendas em Brasília. Já nesta quarta-feira (25), o chefe do executivo estadual teve encontro com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Na pauta, questões locais como a BR-364 e estreitamento de um alinhamento com o Governo Federal.

Esse alinhamento, aliás, é alvo dos mais diversos comentários nos bastidores. Muita gente não entende a necessidade que existe em ter ao lado a estrutura federal, ainda mais em se tratando de um estado tão dependente dos recursos públicos.

- Publicidade-

Felizmente, o pensamento de Gladson vai na contramão. O governador entende que o projeto de desenvolvimento local se sobressai às questões políticas; pegou seu pires, um saco de farinha de Cruzeiro do Sul e foi encontrar o presidente Lula. A expectativa dos encontros é alta e, de acordo com as primeiras informações que chegam de insiders em Brasília, o pontapé inicial foi bom.

Enquanto fala-se isso, aquilo e aquilo outro, Gladson vai trabalhando, e algo que precisa ser considerado é que: mesmo com todos os palpiteiros que queriam o distanciar do novo governo federal, o 01 tem protagonizado as discussões e sido o porta-voz dos acreanos lá fora. Gladson é um fenômeno que precisa ser estudado.

Mandato de ouro

Procurado, o governador falou com o Blog do Ton rapidamente sobre a reunião com Padilha e as próximas agendas: “Foi um encontro produtivo. O que eu quero mesmo é gerar emprego, renda e pensar todos os dias em melhorias para o nosso povo. Quero fazer um mandato de ouro”.

Recapitulando…

Os 27 governadores se reunirão na próxima sexta-feira (27/1), às 9h30, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula (PT). Além de Gladson Cameli (PP-AC), já confirmaram presença governadores como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Mato Grosso, Mauro Mendes (União).

Antes…

…. Na quinta-feira (26), os governadores terão uma reunião reservada, pelo Fórum dos Governadores, previsto para ser realizada no Centro de Convenções Brasil 21, às 17h.

ACESSE O BLOG DO TON E FIQUE POR DENTRO DOS BASTIDORES DA POLÍTICA ACREANA