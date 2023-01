Bolsonarista que agrediu jornalista desacata tenente-coronel dentro da PF no Acre e é preso novamente

O líder do movimento a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro no Acre, Alan Fonseca de Oliveira Lima, de 50 anos, voltou a receber voz de prisão na noite desta segunda-feira (9), dentro da Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco.

Após receber voz de prisão por descumprimento de uma ordem judicial do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao ser conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Acre, Alan agiu de forma violenta e bateu no braço do jornalista Ithamar Souza, derrubando o celular do profissional, que utilizava o aparelho para fazer a cobertura da condução dos manifestantes até a sede para serem apresentados ao delegado federal.

Durante os procedimentos de interrogatório, o homem acabou desacatando um tenente-coronel e recebeu voz de prisão novamente. O oficial estava acompanhando a operação que acabou com a prisão de 9 bolsonaristas. Alan deve responder mais um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência), desta vez por desacato.