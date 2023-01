Jornalista que recebeu soco de bolsonarista preso no Acre vai entrar com ação judicial

No momento em que nove bolsonaristas – sendo seis homens e três mulheres – chegaram à sede da Polícia Federal (PF), depois de terem sido presos por desobedecerem ordem judicial no QG bolsonarista instalado no 4º BIS, o jornalista Ithamar Souza foi agredido por um dos manifestantes, nesta segunda-feira (9).

O profissional filmava a chegada dos bolsonaristas quando teve o seu aparelho celular derrubado por um deles e levou um soco no pescoço do que estava logo atrás.

“Um veio e derrubou meu celular quando percebeu que eu estava gravando. Quando me abaixei para pegar o aparelho, recebi um soco no pescoço, do segundo”, afirmou em entrevista concedida ao ContilNet.

Ithamar conta que se sentiu desrespeitado enquanto realizava seu trabalho como profissional da imprensa.

“Estamos sujeitos a muita coisa quando trabalhamos como jornalistas, mas isso segue sendo um desrespeito, uma violência. Me senti desrespeitado”, destacou.

“Não estamos ali defendendo ou atacando as manifestações, mas fazendo o nosso trabalho, levando os fatos a todos os que nos acompanham, de forma imparcial e respeitosa”, continuou.

Ithamar está decidido a processar os dois manifestantes que o agrediram. Em breve, vai registrar Boletim de Ocorrência (BO).

“Vou acioná-los na justiça porque isso é inaceitável, violento. Vão pagar pelo que fizeram”, finalizou.

Polícia desmonta QG bolsonarista no Acre e no restante do país

A operação foi deflagrada pelas polícia Civil e Militar, além da Força Nacional, e cumpria decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou o fim de acampamentos golpistas em documento expedido na madrugada desta segunda-feira (9).