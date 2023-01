Carnaval 2023 não será mais na Gameleira; festa acontecerá na Arena da Floresta

Em uma reunião que durou cerca de quatro horas, na tarde desta terça-feira (24), na qual estiveram presentes representantes de várias instituições, ficou decidido que o Carnaval 2023 não será mais realizado na encosta da Gameleira, como já havia sido anunciado.

A Arena da Floresta é quem irá receber milhares de foliões, a partir do dia 16 de fevereiro, quando acontecerá a primeira eliminatória da escolha do Rei Momo, Rainha do Carnaval e Rainha Trans.

No dia 18, quando começa a festa momesca, acontecerá a final do concurso das três realezas.

Os coordenadores do evento, Júlio César e Dudé Lima, disseram ao ContilNet que a mudança de local aconteceu por várias razões, apresentadas principalmente, pelo coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil municipal.

A reunião aconteceu no Gabinete Civil e teve a participação do secretário Jhonatan Donadoni, do secretário do Turismo, Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, comandante da Polícia Militar, Luciano Dias Fonseca, coronel Falcão, da Defesa Civil Municipal e representante do Corpo de Bombeiro.

A Fundação Elias Mansour e Fundação Garibaldi Brasil também enviaram representantes, assim como a prefeitura de Rio Branco, que foi representada pelo Chefe da Casa Civil, Valtinho José da Silva.

Os organizadores prometam o melhor Carnaval de todos os tempos. “O Governador Gladson não fez antes por causa da pandemia, mas agora a determinação é para que a organização promova uma grande festa para todos os acreanos que gostam de Carnaval. Vamos aquecer a cultura local contratando artistas da terra”, diz Dudé.