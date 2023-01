Coluna da Kelly Kley traz aniversariantes da semana, despedida de Nara Karoline do Acre e mais; confira

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

- Publicidade-

AFINI-SE

Você já conhece o programa afine-se?

É um programa de emagrecimento saudável, sem dieta, sem remédios, sem passar fome, nele você terá apoio e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de domingo a domingo coordenada pela Dra. Carol Almeida e profissionais que irão te ajudar a construir novos hábitos, conquistar um estilo de vida saudável, emagrecer até 15 kg em até 2 meses, conquistando também equilíbrio emocional para manter esse emagrecimento, sem efeito sanfona.

Agende sua consulta! (68) 999271511

FOTOGRAFA DAS CELEBRIDADES

A fotografa e figurinista premiada Ryanna Glenda já está com sua agenda aberta para 2023. Eternize o seu momento importante! A fotografa das celebridades é especialista em gestante, feminino e criança. Contato: 99928-9227

NIVER DRA. MIRLA

No dia 18 de dezembro a Dra. Mila Saldanha trocou de idade e para comemorar a data, ela que reside em Pernambuco realizou ensaio fotográfico com a fotografo das celebridades Ryanna Glenda em Rio Branco.

NIVER NARA KAROLINE

A jornalista Nara Karoline deu mais uma volta ao redor do sol no dia 06 de janeiro, comemorado em seu futuro lar, João Pessoa. A loira ganha festa de despedia no dia 21 de janeiro no Tardezinha Grill.

NIVER BRENDA MELO

A engenheira florestal e acadêmica de medicina, Brenda Melo comemora seu niver amanhã (quinta-feira, 19) no Tardezinha Grill. A coluna deseja os parabéns!

GLAMOUR

No glamour desta semana a jornalista e empresária Robertha Moura que arrasou em um belo look para jantar com seu esposo em João Pessoa.

PRÊMIO

O acreano João Paulo Lucas que atualmente é Gerente Comercial da Santander Financiamentos filial Goiás Interior vem colecionando premiação, João Paulo ganha prêmios pelo excelente trabalho profissional desde 2017, o ultimo prêmio veio em dezembro 2022, dois prêmios, entre eles o Prêmio + 2022 Top dos Tops do Banco Santander.

Na foto João Paulo Ladeado pelo diretor André Novaes, Vice-presidente Vanessa Lobato e Mario Leão Presidente Santander Brasil.

FESTA VIA EXPRESSA CONNECTION

Dia 28 de janeiro no Gran Reserva acontece a festa: Via Expessa Connection com os clássicos dos anos 70, 80 e 90 com os Djs, Elves Araruna, Jean Ney e Renan Bigi. Reservas: 99939 -3200

ELANCE MATRIMONIAL

No dia 14 de janeiro Irleuda França e Geraldo Fernandes disseram sim, a coluna deseja toda felicidade do mundo ao casal.

INAUGURAÇÃO

Na noite do dia 10 inaugurou em Rio Branco o Focus pré–enem que chegou com uma proposta inovadora de aproximar modernidade e estudo, com metodologias ativas e planejamentos semanais, a nova instituição busca proporcionar aos seus alunos um ensino de qualidade com profissionais capacitados, alinhados ao apoio socioemocional.

Essa colunista foi prestigiar a inauguração, na foto com os proprietários, Pedro Henrique Pereira, Samia Khoury e Nicolly Oliveira.

Focus pré-enem está localizado na estrada do Aviário, 115 em frente ao Arasuper. Contato: 99954-9203

HALYNE LESSA

Corra para marcar seu horário, porque Halyne Lessa especialista em sobrancelhas e Lábios retornou os atendimentos após merecidas férias. Contato: 99987-3481

PLATAFORMA DE CASHBACK

Você já conhece a plataforma de cashback BOO? Você compra e ganha! Que coisa boa, gastar e receber pelo que comprou, na BOO Cashback tem tudo que você procura, é só entrar no www.boo.app.br e se cadastrar.

Dentro do site você encontra os lançamentos dos perfumes BOO life inspiração nos melhores perfumes importados com 33% de essência e fórmula exclusiva por um ótimo precinho. Informações: 99907-0967.