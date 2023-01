Concurso Banco do Brasil 2023: veja as vagas por estado

Publicado nesta sexta-feira, 23, o concurso Banco do Brasil 2023 trouxe 6 mil oportunidades em todo país, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para a formação de um cadastro de reserva.

Todas as oportunidades são para a carreira de escriturário, de nível médio. Neste caso, as vagas foram divididas por dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva

– 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 2 mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva.

Assim como a última seleção, a atual tem abrangência nacional, ou seja, permite que o candidato escolha o local de trabalho. Há oportunidades nos 26 estados do país, além do Distrito Federal.

Confira abaixo a distribuição das vagas por estado!

Vagas destinadas ao cargo de escriturário – agente comercial

Estado Vagas imediatas Cadastro reserva Acre (AC) 20 6 Alagoas (AL) 31 2 Amazonas (AM) 32 10 Amapá (AP) 13 4 Bahia (BA) 149 21 Ceará (CE) 51 6 Distrito Federal (DF) 54 211 Espírito Santo (ES) 26 5 Goiás (GO) 55 9 Maranhão (MA) 70 12 Mato Grosso (MT) 50 27 Mato Grosso do Sul (MS) 34 20 Minas Gerais (MG) 172 92 Pará (PA) 72 15 Paraíba (PB) 42 4 Paraná (PR) 152 127 Pernambuco (PE) 72 32 Piauí (PI) 39 7 Rio de Janeiro (RJ) 136 55 Rio Grande do Norte (RN) 26 6 Rio Grande do Sul (RS) 118 47 Rondônia (RO) 27 15 Roraima (RR) 9 3 Santa Catarina (SC) 78 26 São Paulo (SP) 429 231 Sergipe (SE) 20 2 Tocantins (TO) 23 5

Vagas destinadas ao cargo de escriturário – agente de tecnologia

Estado Vagas imediatas Cadastro reserva Distrito Federal (DF) e São Paulo 2.000 1.000

Como antecipado em outubro, os aprovados terão ganhos iniciais de R$5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento inicial, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.

Além destes ganhos, o BB oferecerá aos aprovados outros benefícios, sendo eles:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

A contratação ocorrerá pelo regime celetista. Já no banco, ao longo da carreira, os profissionais poderão se capacitar por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), com o acesso a bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.

Inscrições serão aceitas até fevereiro

As inscrições para o concurso Banco do Brasil foram abertas nesta sexta-feira, 23, no site da Fundação Cesgranrio , banca organizadora. Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de fevereiro.

No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas. Para participar do concurso, é preciso pagar uma taxa de R$50.

Membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), assim como os doadores de medula óssea, poderão solicitar a isenção da taxa, no período de 23 de dezembro a 3 de janeiro, no site da banca .

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas : 6 mil

: 6 mil Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$5.436,03

: R$5.436,03 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 23 de dezembro a 24 de fevereiro

: de 23 de dezembro a 24 de fevereiro Provas: 23 de abril

Concurso Banco do Brasil terá provas em abril

Os candidatos do concurso Banco do Brasil 2023 serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames terão cinco horas de duração e ocorrerão no dia 23 de abril.

O exame contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. Já as disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia). Veja abaixo:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, aproveitamento inferior a 50% em Conhecimentos Básicos ou inferior a 50% na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação será, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame terá o modelo de texto dissertativo-argumentativo. Já a avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

O resultado final está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período.