Concurso TRT 14 Juiz publicado; edital unificado oferta 7 vagas

É oficial! O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região está ofertando 7 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o concurso TRT 14 Juiz por meio da seleção unificada da Magistratura do Trabalho. O edital foi publicado no dia 6 de janeiro.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 16h do dia 9 de janeiro de 2023 até às 16h do dia 15 de fevereiro de 2023 no site da banca Fundação Getúlio Vargas – FGV.

As provas serão realizadas em maio de 2023. Aproveite a oportunidade!

Concurso TRT 14 Juiz: situação atual

Histórico

6/01/2023 – Edital publicado

29/09/2022 – Tribunal divulga adesão ao concurso unificado do TST

Concurso TRT 14 Juiz: remuneração e benefícios

Os valores para o quadro de magistrados é de:

Juiz do Tribunal: R$ 35.462,22

Juiz Titular de Vara do Trabalho: R$ 33.689,11

Juiz do Trabalho Substituto: R$ 32.004,65 (inicial)

Concurso TRT 14 Juiz: inscrição

As inscrições poderão ser feitas entre 16h do dia 9 de janeiro de 2023 até às 16h do dia 15 de fevereiro de 2023, no site da FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos/csjt23.

A taxa custa R$320,00 e a data limite para pagamento é 3 de março de 2023.

Concurso TRT 14 Juiz: cargos e vagas

Para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto estão sendo ofertadas sete (7) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os profissionais serão lotados nos estados de Rondônia e Acre.

Para todos os TRTs, a relação é de 300 vagas.

Cargos vagos

De acordo com informações da Justiça do Trabalho, há 7 cargos vagos para o Tribunal. As informações são de fevereiro de 2022.

Concurso TRT 14 Juiz: carreira

Para ingresso serão cobrados os seguintes requisitos:

nível superior em Direito;

ter, por ocasião da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

comprovar bons antecedentes morais e sociais, bem como saúde física e mental e características psicológicas adequadas ao exercício do cargo e demais exigências.

Concurso TRT 14 Juiz: etapas de provas

Veja logo abaixo as etapas, provas e caráter.

Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa – Duas Provas Escritas (Discursiva e Prática), de caráter eliminatório e classificatório:

prova escrita discursiva; e

prova prática, que consiste na elaboração de uma sentença trabalhista. Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

inscrição definitiva;

sindicância da vida pregressa e investigação social;

exame de sanidade física e mental; e

exame psicotécnico. Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; e Quinta Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Confira as datas

Prova Objetiva Seletiva – 14 de maio de 2023

Provas Escritas – 15 de julho de 2023 e 16 de julho de 2023

Clique aqui para mais detalhes do concurso TST Juiz Unificado

Último concurso Unificado TST Juiz

O edital foi publicado em 2017 e homologado em 18 de dezembro de 2018. Nomeações foram iniciadas em 2019 e seguiram até 2021.

O concurso público nacional unificado foi realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT em colaboração com os Tribunais Regionais do Trabalho. O apoio técnico foi da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Na época foram ofertadas para provimento de 132 (cento e trinta e dois) cargos vagos existentes de Juiz do Trabalho Substituto. O valor do subsídio foi de R$ 27.500,17.

Os candidatos inscritos foram avaliados por:

I – primeira etapa – uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; II – segunda etapa – duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório: prova escrita discursiva; prova prática, consistente em elaboração de uma sentença trabalhista;

duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório: III – terceira etapa – de caráter eliminatório, com as seguintes fases:

a) inscrição definitiva;

b) exame de sanidade física e mental;

c) sindicância da vida pregressa e investigação social;

de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) inscrição definitiva; b) exame de sanidade física e mental; c) sindicância da vida pregressa e investigação social; IV – quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; V – quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Nomeações

Na última seleção, 37 aprovados foram nomeados e lotados no TRT 14. O provimento ocorreu entre 2019 e 2021.

Validade

O concurso público nacional unificado teve a validade de 2 (dois) anos, contado da publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Resumo do concurso