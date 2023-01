Coronel diz que conversou pacificamente com bolsonaristas antes de prisões: “Missão dura”

Diferente das cenas vistas no restante do país, onde bolsonaristas resistiram à ordem de desmonte dos acampamentos, a Polícia Militar do Acre informou que conversou com os manifestantes antidemocráticos, antes de realizar a prisão em frente do 4º Bis em Rio Branco.

Segundo o tenente-coronel, Kleison Albuquerque, os bolsonaristas foram aconselhados a deixar o acampamento de forma pacífica e voluntária. “Foi muito conversado, tivemos bastante paciência”.

Entretanto, mesmo com o aconselhamento dos policiais, alguns manifestantes preferiram continuar no local e foram presos em flagrante. Questionado se houve desacato por parte dos bolsonaristas, o coronel disse que não houve resistência física. “No momento da conversa eu não percebi desacato”, disse.

O coronel disse ainda que o trabalho realizado pela Polícia Militar durante a prisão dos manifestantes antidemocráticos “não é fácil”.

“A decisão é bem complexa para ser cumprida por parte da Polícia Militar. Mas, é o nosso trabalho, o nosso dever, e foi executado. Nós somos os encarregados do cumprimento da lei. Cabe a Polícia Militar cumprir a sua missão. Ela é dura, não é para todos”, disse.

Albuquerque finalizou falando que os bolsonaristas eram “vistos como cidadãos de bem”.

Assista a entrevista na íntegra: