Idoso é morto com tiro no pescoço após reagir a assalto em ônibus de Rio Branco

O idoso Silmar Gomes da Silva, de 65 anos, foi morto com um tiro após reagir a um assalto dentro de um ônibus na tarde desta terça-feira (10), no km 15 da BR-364, no município de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois criminosos identificados como Elton Oliveira Meira, 25 anos, e um adolescente de 15 anos entraram no transporte coletivo, nas proximidades do bairro Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Próximo ao bairro Liberdade, os criminosos anunciaram o assalto. O adolescente que estava com a garrucha rendeu o motorista, enquanto Elton, que estava com o revólver, começou a recolher os celulares e os pertences dos passageiros.

Silmar estava dormindo dentro do ônibus e acordou com um revólver apontado para o rosto dele. Pelo impulso, o idoso agarrou o revólver e disse “o que é meu você não leva, seu bandido” e iniciou uma luta corporal com o bandido. O adolescente que estava com o motorista se aproximou do comparsa que estava em luta corporal com o idoso e efetuou um tiro no pescoço da vítima. Após o roubo, os bandidos fugiram correndo pelo ramal do Clodoaldo, na região do bairro Liberdade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos ao idoso Silmar, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão, com apoio da Rotam, colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região do Ramal do Clodoaldo. Durante a diligência, os PMs encontraram Elton Oliveira Meira e o adolescente, que estavam com duas armas de fogo, sendo uma garrucha calibre 36 com uma munição intacta e um revólver calibre 22, com duas munições intactas e uma deflagrada.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas de fogo, as munições, 18 celulares e dinheiro das vítimas, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Na Defla, todos os passageiros compareceram, como também o motorista do ônibus, para prestarem queixa e recuperar seus pertences.