Deputada eleita relata ameaça de morte em evento LGBT+: “Deixei Brasília escoltada”

São Paulo – A deputada estadual eleita por São Paulo Thainara Faria (PT) relatou ter recebido uma ameaça de morte enquanto participava do primeiro encontro de parlamentares LGBT+, realizado na sexta-feira (20/1), em Brasília. Ela diz que deixou a capital federal escoltada.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste sábado (21/1), Thainara afirma ter recebido a ameaça por e-mail, “com detalhaes sórdidos de como essa pessoa me assassinaria”, por ter participado do encontro LGTB+. Ela registrou boletim de ocorrência e a Polícia Federal (PF) foi acionada para tentar identificar o autor do ataque.

“Tive que deixar Brasília escoltada por ter recebido ameaça de morte. A mais séria desde o início da minha vida pública, com requintes de maldade, racismo e LGBTfobia. As autoridades foram notificadas e eu estou num local com segurança”, escreveu Thainara.

Negra e bissexual, Thainara é vereadora de Araraquara, cidade do interior de Sâo Paulo. No ano passado, foi eleita para seu primeiro mandato como deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A posse ocorrerá em março. Nas redes sociais, ela disse que não se deixará intimidar pela ameaça: “Não vou deixar o medo me paralisar”.