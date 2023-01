Digital influencer australiano chega no Acre e se impressiona: “Parece que tô em um filme”

O digital influencer australiano, Simon Gurney, de 26 anos, que está em uma viagem pelo Brasil, chegou a capital do Acre nesta quarta-feira (18).

Gurney usa as redes sociaIs para mostrar a visão de um “gringo” sobre o Brasil com muito bom humor, e com isso vem colecionando milhares de seguidores, a maioria brasileiros. Até a publicação dessa reportagem, eram 168 mil seguidores.

- Publicidade-

Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, o influencer diz que chegou nesta quarta-feira (18) no Acre e que está adorando o estado.

“Eu sempre quis conhecer a floresta amazônica. Então eu vi um lugar chamado Horto Florestal no meio da cidade e tem uma trilha aqui com floresta. Estou amando esse lugar, parece tô em um filme”, disse.