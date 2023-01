Editorial: Terroristas saqueiam capital federal e mundo olha para o Brasil com pena

Na tarde deste domingo (8), Brasília foi palco de um verdadeiro atentado à democracia. Milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital federal, depredaram patrimônios importantes da população brasileira e invadiram o Congresso Nacional e sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Policiais militares do DF tiram foto e batem papo com manifestantes enquanto vândalos invadem Congresso Nacional. Reparem a conversa sobre invadir o #STF #brasilia pic.twitter.com/33HNDKN8yo — Ana Flor (@Ana_Flor) January 8, 2023

De acordo com informações da imprensa nacional, o número era de aproximadamente 4 mil manifestantes. Vestidos com roupas das cores da bandeira brasileira, os manifestantes fizeram de Brasília um circo dos mais preocupantes horrores.

Nas redes sociais, só se fala nos atos. No Twitter, rede social que mede os assuntos do momento por tópicos, todos os dez assuntos mais falados, no fechamento deste material, tratavam-se dos atos. Dentre os trinta assuntos mais comentados pelos brasileiros, 25 eram sobre os atos de vandalismo e contra a democracia registrados e repercutidos por todo o país.

Descoberto um jornalista CANHOTO durante atos em Brasília. pic.twitter.com/EWSirWP6lw — Daniel Vitor (@DanVitorPH) January 8, 2023

O mundo já comenta as barbáries. “Toda minha solidariedade a @LulaOficial e ao povo do Brasil. O fascismo decide dar um golpe”, escreveu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em seu perfil no Twitter.

“As direitas não têm conseguido manter o pacto de não-violência. É hora urgente da reunião da OEA [Organização dos Estados Americanos] se ela quiser continuar vivendo como instituição e aplicar a carta democrática”, continuou.

Simplesmente não reaja: antes do ataque terrorista, os criminosos foram guiados pela Polícia de Brasília até a Praça dos Três Poderes, onde o show de horrores foi iniciado. pic.twitter.com/iExjhGFTNj — BCharts (@bchartsnet) January 8, 2023

Na sequência, Petro escreve: “Propusemos fortalecer o sistema interamericano de direitos humanos aplicando as normas vigentes e ampliando a carta aos direitos da mulher, ambientais e coletivos, mas a resposta são golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema direita”.

Na Argentina, o site do jornal argentino Clarín chama as invasões de “manifestação violenta” e conta que os protestos pedem “uma intervenção militar para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana depois de sua posse”.

The Mirror destaca em reportagem que “centenas de pessoas vestindo camisetas verde e amarela invadiram o prédio do governo após meses de mal-estar que sucederam as eleições de outubro”.

BBC, destacava, nesta tarde, as invasões na capital brasileira na manchete de seu site e classificou as cenas de “dramáticas”.

“Apoiadores de Bolsonaro – que se recusam a aceitar que ele perdeu as eleições – romperam barreiras e entraram no prédio em Brasília”, conta a reportagem da rede britânica.

Palácio do Planalto, Congresso e $TF tomados pic.twitter.com/vB8R42pb1P — Daniel Vitor (@DanVitorPH) January 8, 2023

Reuters lembra que “a invasão dos prédios dos Três Poderes ocorre dois anos e dois dias depois que apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacaram e invadiram o Capitólio de Washington, sede do Congresso norte-americano, em uma tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden em 2020”.