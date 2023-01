Enfermeiro socorrista do Samu é o novo diretor do PS de Rio Branco

Em visita ao Pronto Socorro de Rio Branco, o secretário de saúde do Acre Pedro Pascoal, apresentou aos servidores o novo diretor da unidade, o enfermeiro socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Lourenço Vasconcelos. A visita à maior unidade de saúde do Estado aconteceu nesta quarta-feira (4).

Como marca da gestão a média e alta complexidade, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está trabalhando na reorganização de fluxos e melhorando de estruturas, a fim de garantir um atendimento rápido e humanizado.

“Nossa prioridade é desafogar o fluxo de atendimento do PS já nos primeiros cem dias de gestão. É um trabalho minucioso, o qual desempenhamos com afinco e dedicação”, disse Lourenço.

Saiba quem é Lourenço Vasconcelos

Lourenço de Azevedo Vasconcelos é graduado em enfermagem pela Uninorte, em Rio Branco, com pós-graduação em Urgência e Emergência em Enfermagem pela Faculdade da Serra. Atualmente, Lourenço é enfermeiro socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O deputado estadual eleito Adailton Cruz, que também é enfermeiro, celebrou nas redes sociais a escolha do secretário para a direção do PS.

“Começou sua vida profissional como maqueiro no Pronto Socorro, com muita dedicação e empenho, fez o curso de Técnico de Enfermagem, depois se graduou em Enfermagem, fez diversas especialidade, pós graduação, inclusive em Urgência e Emergência.

E hoje com mérito assume a Gerência Geral do HUERB, tenho muito orgulho do seu crescimento, da sua ascensão, saindo do serviço de maca, degrau por degrau e hoje chega a direção geral do pilar da nossa saúde pública.

Orgulho de tê-lo como nosso diretor, seja bem vindo a sua casa Lourenço, que Deus te abençoe e conte conosco“, disse em sua página no Facebook.