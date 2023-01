Enxurrada atinge quase 20 casas em Rio Branco e famílias são resgatadas; veja imagens

Após as chuvas intensas desta quinta-feira (5), moradores do bairro Albert Sampaio tiveram suas casas inundadas e precisaram de atendimento da Defesa Civil de Rio Branco.

Segundo o tenente-coronel Major Falcão, 18 famílias foram socorridas e duas precisaram ser retiradas e encaminhadas para um abrigo.

Ainda de acordo com o ele, a equipe de socorro teve a ajuda da Assistência Social da Prefeitura e deverá se estender até amanhã. “Estamos retraindo as equipes depois de todas as famílias atendidas e retomaremos as atividades amanhã”, disse.

Veja fotos: