Florentina do Acre: cantor viraliza e vira ‘meme real’ de Tiririca após prisão em Xapuri

Meme real que fala?! O cantor Hangell Borges voltou a ser um dos assuntos mais comentados neste final de semana nas redes sociais, no Acre. Após uma apresentação pra lá de polêmica no município de Xapuri, onde o cantor foi preso após desacatar policiais militares que deram ordem para encerrar a festa após o horário previsto, a história do cantor foi comparada a música ‘Florentina’, do cantor e humorista Tiririca, hit nos anos 90.

Logo após a prisão, surgiram imagens do cantor ilustrando o bombástico hit do palhaço Tiririca. Com mais de 18 mil visualizações, o vídeo compartilhado pelo próprio artista em seu perfil mostra momentos de Hangell na delegacia de Xapuri, na companhia de policiais e sua apresentação nos palcos.

Veja o vídeo na íntegra:

Em outro post, o cantor faz um desabafo sobre sua polêmica prisão. De acordo com Hangel, ele passou doze minutos além do horário permitido e foi conduzido à delegacia do município e ficou surpreso com a prisão. Hangell também comentou sobre a imagem de um policial que aparece no vídeo. Segundo ele, o agente na imagem foi arrogante e ignorante. “Eu filmei naquele momento porque não sabia que estava sendo preso. Cheguei na delegacia e pensei que seria só ouvido pelo delegado, por ter cantando 3 horas e ter passado apenas 12 minutos. Eu pensei que seria só ouvido por não ter acabado a festa na hora que eles pediram”, comentou o cantor.

Assista na íntegra: