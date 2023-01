Gabigol e Pedro brilham, e Flamengo goleia a Portuguesa em estreia de Vitor Pereira

Prometeu muito, e entregou tudo. O Flamengo cumpriu com as expectativas dos mais de 50 mil torcedores que encheram o Maracanã na noite deste domingo de calor no Rio de Janeiro para reencontrar o time principal. Com grandes atuações de Pedro e Gabriel, que marcaram gol e deram belos passes, a equipe de Vitor Pereira fez 4 a 1 na Portuguesa em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Fabrício Bruno e Thiago Maia ampliaram, enquanto Edson Cariús descontou.

