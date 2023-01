Gefron apreende mais de 100 quilos de ‘supermaconha’ e cocaína na fronteira

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), apreendeu mais de 100 quilos de cocaína e skunk, uma substância também conhecida como ‘supermaconha’, na manhã deste domingo (22), no município de Epitaciolândia.

Eles encontraram a droga em dois sacos grandes de estopa, que estavam modificados com alças mochilados. “Isso indica que a droga foi transportada por longo percurso até a cidade”, avalia a polícia.

O que é a supermaconha

ContilNet foi saber o que é supermaconha. Skunk ou supermaconha é uma substância psicoativa que age no sistema nervoso. Ela é produzida através de uma espécie de cannabis sativa hibrida, resultando no cruzamento de várias espécies de plantas do mesmo gênero.

A cannabis sativa, junto com a cannabis ruderalis são cultivadas de forma diferente com o objetivo de obter uma concentração maior de THC (tetrahidrocannabinol), substância ativa com poder narcótico presente nas plantas desse gênero.

De acordo com a InfoEscola, o skunk foi desenvolvido em laboratórios holandeses, mas a disseminação das sementes pelo mundo, inclusive vendidas pela internet, é preocupante.