Gio Ewbank, Iza e outros: famosos revelam ser demissexuais; entenda o significado

“Eu sou demissexual”. O termo tem sido muito comentado na internet ultimamente, com vários famosos se declarando demissexuais e defendendo essa bandeira. Mas nem todo mundo sabe o significado por trás do termo e o que ele representa.

De acordo com o “Demisexuality Resource Center”, um centro de pesquisas especializado no assunto, “demissexual” é uma orientação sexual em que a pessoa que só sente atração sexual por pessoas com quem tem algum tipo de conexão emocional.

Contudo, mesmo que seja formado um laço, ele não garante que a pessoa sentirá vontade de ter relações sexuais.

Famosos Demissexuais

Recentemente, o assuntou voltou à tona porque o ator Bruno Gagliasso, marido da atriz Giovanna Ewbank, disse, em entrevista ao jornal O Globo, estar surpreso com a orientação sexual da mulher: “Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: ‘Quer dizer que você é demissexual?’”.

Em setembro de 2022, ela havia confessado no seu podcast com Fernanda Paes Leme “Quem pode, pod”, que antes do marido – com quem é casada há 12 anos – se relacionou intimamente com outros quatro homens. Ela inclusive, revelou que a mãe a incentivava a “aproveitar a vida”, mas que ela não sentia vontade de estar com outras pessoas.

Outros artistas também se “assumiram” como demissexuais recentemente. Entre eles, a cantora Iza, que também fez a revelação no mesmo podcast: “Demorei para ver que não tinha nada a ver com o boy, tinha a ver comigo. Eu tenho que admirar muito”. A atriz Bruna Marquezine, apesar de não ter falado abertamente sobre sua orientação sexual, contou, também em conversa no “Quem pode, pod”, que se achava assexuada e o sexo era “subestimado”.

A lista de famosos que se dizem demissexuais é extensa. O influenciador Álvaro Xaro também admitiu, em entrevista, que conta nos dedos as pessoas com quem teve relações íntimas e que prefere se envolver após desenvolver uma conexão emocional.

Victor Hugo, que participou da edição de 2020 do BBB, disse, em um programa de TV, que além de precisar “estar apaixonado” por alguém para ter relações sexuais, também se interessa romanticamente pelos dois sexos.

Demisexualidade e assexualidade



Quando se fala de demissexualidade, cada caso é um caso. Para alguns, podem ser necessários vários anos de amizade, enquanto para outros, uma experiência intensa em pouco tempo já pode ser suficiente para se sentir à vontade para ter relações sexuais com alguém.

Para especialistas, os demissexuais estão no espectro dos assexuados – aqueles que não têm nenhum interesse em sexo ou qualquer tipo de atração sexual.

A maioria dos demisexuais só sente atração por algumas pessoas na vida, às vezes até mesmo por apenas uma. Mas o que os faz diferentes dos assexuados é que eles são capazes de sentir atração sexual por alguém, desde que formem uma ligação emocional com a pessoa.