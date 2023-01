Gladson nomeia diretores do PS, Samu, UPAs e das principais unidades de Saúde; confira

O Governador Gladson Cameli fez novas nomeações de diretores na manhã desta quarta-feira (18), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre os decretos, as nomeações principais são dos gestores dos principais órgãos de saúde do Estado, como o Pronto-Socorro de Rio Branco, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco.

Com a ida do médico Pedro Pascoal para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Samu passa a ser gerenciado pelo profissional Eduardo Formiga. A gestora Priscila Lopes fica como gerente administrativa.

O maior hospital de urgência do Estado fica sob o comando do maqueiro e enfermeiro Lourenço de Azevedo Vasconcelos. Gladson também nomeou Tatiana Benvindo para a gerência administrativa do local.

A administradora Dora Vitorino, que antes gerenciava o PS, passa a ser a diretora geral da UPA do Segundo Distrito.

OUTRAS NOMEAÇÕES:

A UPA da Sobral, Franco Silva, será gerenciada por Simone da Silvia Prado.

Luciana Oliveira foi nomeada para ser a gerente-geral da Policlínica do Tucumã.

Janete Tayna Nascimento é a nova gerente-geral do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).

A psiquiatra Caroline Formiga volta a gerenciar o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Thereza Cristina Picado foi nomeada para chefiar o Centro de Atenção de Hemoterapia e Hematologia do Acre (HEMOACRE).

Antonio Cleidinei Castro vai exercer o cargo de gerente-Geral da Unidade Mista de Saúde do Jordão.

Daniel Gustavo Nascimento foi nomeada para exercer o cargo de gerente de Assistência à Saúde do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Para exercer o cargo de gerente administrativo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do 2º Distrito, foi nomeado Irailson Nascimento.

Veja outras nomeações: