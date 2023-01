Gladson nomeia novos diretores e chefes de gabinete no Governo; confira lista

Desde o dia 1 de janeiro de 2023, quando foi empossado para o seu segundo mandato como governador do Acre, Gladson Cameli segue nomeando os novos gestores e demais comissionados na estrutura governamental.

Nesta quarta-feira (4), em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o chefe do executivo nomeou mais de 10 pessoas.

Entre os novos comissionados, estão diretores e chefes de gabinete.

Quem integra a lista do alto escalão de Gladson é o gestor Ítalo Almeida Lopes, que assumiu a presidência do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SANEACRE).

A jornalista e braço direito de Gladson, Silvania Pinheiro, assume a subchefia do Gabinete do Governador.

CONFIRA OUTRAS NOMEAÇÕES: