Governador empossa novos secretários de Estado; conheça os nomes e perfis

Após a posse na Aleac, o governador Gladson Cameli anunciou os nomes que irão chefiar as secretarias de Estado. A cerimônia foi feita nas escadarias do Palácio Rio Branco, neste domingo (01). Em seu segundo mandato, Cameli terá um equipe de secretários de Estado renovada.

Com a reforma administrativa aprovada pela Aleac na última semana, Cameli incorporou novas pastas, diminui o número de secretarias e mudou o nome de algumas. Agora, o Governo terá 15 Secretarias de Estado. Confira quem comandará cada pasta.

Alguns secretários permanecerão nas suas respectivas pastas.

Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

O advogado e ex-defensor público Jonathan Donadoni, continua no comando da Casa Civil. Considerado um dos nomes mais fortes dentro do Governo, Donadoni já foi procurador-geral de Cruzeiro do Sul.

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE

Outro que continua no alto escalão do Governo é Aberson Carvalho. O professor e cientista social ficará no comando de uma das principais pastas, a Educação, cargo que exerce desde abril deste ano. Ele assumiu após a saída de Socorro Neri, que precisou deixar a secretaria para concorrer ao cargo de deputada federal.

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV

Alysson Bestene também é outro nome que continuou a frente da sua Secretaria. O cirurgião-dentista já foi secretário de Saúde durante os primeiros anos do mandato de Cameli. Ainda no governo de Gladson, Alysson foi secretário de Relações Institucionais e de Fazenda.

Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Jornalista e mestre pela Ufac, Nayara Lessa já foi editora-chefe da Agência de Notícias do Acre, site de divulgação das ações do Governo. No terceiro ano de mandato de Gladson, a jornalista assumiu o comando da Secretaria de Comunicação, após a passagem de outros dois secretários. Considerada um dos nomes favoritos de Cameli, ela continua a frente da SECOM no segundo mandato, como uma escolha pessoal do governador.

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

Quem retorna ao governo é ex-secretário da Casa Civil, Romulo Grandidier. Desta vez, ele assume a Secretaria da Fazenda. Um dos articuladores da campanha de reeleição de Gladson Cameli, Grandidier é formado em Ciências Contábeis e tem mais de 20 anos de experiência na área econômica.

Secretaria de Planejamento – SEPLAN

Com a reforma administrativa, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) foi desmembrada e criada outras duas. O antigo secretário da pasta, coronel Ricardo Brandão, assume uma das duas, a de Planejamento.

Brandão entrou no governo Gladson como secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em 2020 foi nomeado para assumir a Seplag. Atualmente ele coordena toda a área administrativa do Governo.

Secretaria de Estado de Administração – SEAD

Outra secretária criada a partir do desmembramento da Seplag, a Secretaria de Estado de Administração será comandada por um nome do Vale do Juruá. O atual secretário de Administração e Gestão da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Paulo Roberto Correia, tem MBA em Administração de Empresas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Auditorias Fiscal e Tributária pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa).

Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Uma das pastas mais importantes do Governo mudará de comando. Anteriormente conduzida pela médica Paula Mariano, a saúde terá o médico do Samu, Pedro Pascoal. Ele é pós-graduado em Medicina de Emergência e especialista em Transporte Aeromédico, foi coordenador estadual do Samu do Acre entre 2019-2022.

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Logo no início da semana, o governador Gladson havia confirmado a continuação do coronel Paulo Cézar no comando da Segurança Pública, cargo que esteve à frente durante todo primeiro mandato. Entretanto, poucas horas antes da posse, o Governo anunciou que Paulo Cézar havia entregado o cargo e informou que o coronel José Américo de Souza Gaia, seria o novo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Gaia é coronel da reserva da Polícia Militar e tem mais de 20 anos de experiência em gestão de segurança pública. Atualmente, ocupava o cargo de diretor da Força Nacional, em Brasília (DF).

Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR

A antiga Seict (Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia) se fundiu às pastas do Turismo e Empreendedorismo. Com a incorporação, a pasta passa a se chamar Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR. O antigo secretário Assurbanipal Mesquita continua no comando da pasta.

Ele é engenheiro elétrico, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é funcionário de carreira da antiga Eletroacre.

Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop)

A Seop foi criada a partir da reforma administrativa do governador Gladson Cameli. Anteriormente chamada de Seinfra (Secretaria de Infraestrutura), Cirleudo Alencar continuará no comando da pasta.

Ele é engenheiro agrônomo e foi coordenador da elaboração dos Planos Diretores de Sena Madureira e Tarauacá, secretário de Planejamento de Sena Madureira em duas gestões e Coordenador do Proarco na Amazônia Legal.

Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb)

A Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional também se tonaram uma só a partir da reforma administrativa. O engenheiro civil Egleuson Santiago será o responsável da pasta. Foi subsecretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI

A chefe da delegação brasileira na COP 15 de biodiversidade da ONU, e coordenadora do pavilhão do Brasil nas COPs Clima 26 e 27, Julie Messias é a nova secretária do Meio Ambiente e Políticas Indígenas.

Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd)

Antes chamada Seasdhm, com a reforma administrativa, a Seadm será conduzida pelo administrador de empresas, Lauro Santos. Atualmente ele é diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae).

Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPROD

A maior surpresa entre os novos secretários, foi o do deputado reeleito pelo PDT, Jose Luís Tchê.

Ele será o responsável pela Seprod (Secretaria Estado de Produção e Agronegócio – SEPROD), criada na reforma administrativa.

Com a nomeação de Tchê para a pasta, o deputado Marcus Cavalcante, também do PDT, assume a vaga na Aleac.