Gladson terá um dos maiores salários de governadores do Brasil; veja valores

O Jornal do Commercio, do Portal Uol, divulgou o valor do salário que o governador Gladson Cameli irá receber no segundo mandato de governo. Segundo o portal, Gladson deverá embolsar mais de R$ 35 mil por mês.

O salário de Gladson será um dos maiores entre os governadores eleitos. Ele e os governadores da Bahia, Jeronimo Rodrigues (PT), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e Eduardo Reidel (PSDB), terão os maiores salários do Brasil, recebendo pouco mais de R$ 35 mil e 400 reais.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), irá receber o menor salário do país, R$ 10.500,00.

Confira os valores completos divulgados pelo portal:

Governo do Acre: R$35.462,22;

Governo do Amazonas: R$ 34.070,00;

Governo da Bahia: R$ 35.462,22;

Governo do Espírito Santo: R$ 29.496,99;

Governo de Goiás: R$ 27.597,83;

Governo do Mato Grosso do Sul: R$ 35.462,27;

Governo de Minas Gerais: R$ 10.500,00;

Governo da Paraíba: R$ 31.173,06;

Governo do Paraná: R$ 33.763,00;

Governo de Pernambuco: R$ 22.000,00;

Governo do Piauí: R$ 29.469,99;

Governo do Rio de Janeiro: R$ 21.868,14;

Governo do Rio Grande do Sul: R$ 35.462,22;

Governo de Roraima: R$ 34.299,00;

Governo de São Paulo: R$ 34.572,89;

Governo de Tocantins: R$ 28.000,00.