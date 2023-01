Governadora do DF diz que governo federal vai escolher novo secretário de Segurança

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, na manhã desta terça-feira (17/1), que a escolha do novo secretário de Segurança Pública da capital da República e dos comandos policiais será feita pelo governo federal.

Ela também adiantou que o prazo para a intervenção momentânea na segurança não será estendido após o dia 31 de janeiro.

- Publicidade-

“Nosso apelo é para que [o governo federal] já nos devolva o comando com os nomes que nós iremos manter. Ou seja, vencido o decreto (de intervenção), não haverá, por minha parte, qualquer mudança na Secretaria de Segurança ou no comando da Polícia Militar”, pontuou Celina, durante agenda nesta terça.

O diálogo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo a governadora interina, visa manter a continuidade do esquema de segurança no dia da posse dos deputados federais, em 1º de fevereiro.

“Queremos que a equipe designada pelo interventor seja a mesma que vai permanecer na Secretaria de Segurança. Não teremos ruptura. O planejamento será o mesmo que já começa a ser feito a partir de agora. Estamos no período de transição e afinidade, para que não tenhamos qualquer surpresa nesse dia tão especial da posse dos senadores e deputados federais”, afirmou.

Leia mais em Metrópoles.