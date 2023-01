Homem cai de garupa de moto e condutor do veículo foge sem dar assistência

Adriano Nascimento de Lima, 27 anos, foi vítima de uma queda de moto, na noite deste domingo (22), na rua Rio Negro, Conjunto Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Adriano estava na garupa de uma motocicleta que passou em alta velocidade e, quando houve um descuido da vítima, acabou caindo da moto.

Na queda, o homem bateu a cabeça violentamente contra o asfalto, pois os capacetes não estava afivelado. A vítima estava com sinais de embriaguez. Após a queda, o “amigo” de Adriano que pilotava a motocicleta fugiu do local e deixou Adriano jogado no chão e desacordado.

Populares que viram o acidente, correram para socorrer a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, e depois de estabilizar o quadro de Adriano foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, com múltiplas escoriações.