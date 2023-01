Homem que atingiu mulher trans com terçadada no Acre é preso após confessar crime

Um homem, de 68 anos de idade, foi preso em flagrante na praça do bairro José Augusto na tarde desta segunda- feira, 23. Ele teria desferido um golpe de terçado na vítima nas proximidades do Novo Mercado Velho, no centro de Rio Branco.

Ao chegar no local indicado, a equipe policial encontrou a vítima sendo conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro. Após coletar informações com testemunhas e com a vítima, a guarnição saiu em busca de encontrar o autor que também se encontra em situação de rua e é conhecido na região.

Na praça do bairro José Augusto, os policiais se depararam com um homem com as características informadas e um terçado que teria sido utilizado no crime. Ao ser abordado ele confessou o crime e foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).