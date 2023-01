Influencers, cantores e jogadores de futebol: veja os mais bem pagos no Instagram em 2022

O Instagram é uma das principais redes sociais do mundo, sendo a terceira colocada entre todas as mais usadas, atrás somente do Facebook e Youtube. Com de mais de 1 bilhão de usuários, a plataforma se tornou uma ferramenta importante para as marcas divulgarem os produtos e serviços.

Com mais de 529 milhões de seguidores, o craque recebeu por publicação US$ 2,4 milhões (R$ 12,9 milhões) por cada publicidade feita, seja através de uma foto ou vídeo. A estrela do futebol promove marcas como Nike, Clear Shampoo, Louis Vuitton, Bitcoin Exchange Binance e a app Livescore.

Apesar de 2022 não ter sido o melhor ano para Cristiano Ronaldo, devido a polêmica saída do Manchester United e a derrota de Portugal na Copa do Mundo, o jogador acabou o ano como a pessoa mais seguida no Instagram.

2) Kylie Jenner

Kylie Jenner é filha de Bruce e Kris Jenner, ela faz parte da família mais vigiada e exposta do mundo, os Kardashians. Irmã de Kendall Jenner e meia-irmã de Kim, Khloé, Kourtney, Rob, Brandon e Brody Kardashian, ela participou do reality show Keeping Up with the Kardashians, do canal E!, que documentava o dia-a-dia da família mais célebre de Los Angeles.

Com 17 anos, ela fundou a Kylie Lip Kits, focada em um primeiro momento em produtos de beleza para lábios. Um ano depois a empresa expandiu sua linha e se tornou a Kylie Cosmetics, oferecendo quase todos os tipos de produtos de beleza facial.

Atualmente, ela faz sucesso com a própria marca e soma mais de 377 milhões de seguidores no Instagram. Um post da famosa custa US$ 1,8 milhões (R$ 9,7 milhões).

Kylie Jenner, magnata do setor de beleza que tem o terceiro maior número de seguidores no Instagram, 361 milhõe — Foto: Reprodução/Instagram

3) Lionel Messi

No mundo do futebol, Messi é o segundo jogador com mais seguidores no Instagram. Após a vitória da Argentina na Copa do Mundo, ele se tornou o atleta mais requisitado pelas marcas em todo o mundo.