Irlandesa encontra mulher idêntica e elas resolvem fazer teste de DNA; veja o resultado

A irlandesa Niamh Geaney criou um site para provar sua teoria: todas as pessoas possuem até seis ‘doppelgangers’ – palavra alemã que significa “duplo ambulante”, usado pra se referir a pessoas idênticas que existem no mundo.

Ela então lançou o projeto, junto com seus amigos, chamado ‘Twin Strangers’, que tem o objetivo de, com sorte, caçar seus sósias espalhados pelo mundo.

- Publicidade-

Mas ela acabou encontrando três ‘cópias’ sua, e duas moravam perto de sua cidade.

Geaney marcou então um encontrou com Karen Branigan, 36, que morava a apenas uma hora de sua casa em Dublin, na Irlanda.Em um vídeo no YouTube, a cridora do site contou que elas combinaram de se vestirem com roupas combinando para o encontro. Apóes várias fotos para mostrar suas semelhanças, acabaram viralizando na internet.

A grande semelhança e a proximidade geográfica fez com que as duas realizassem um exame de DNA para saber se compartilhavam algum parentesco.

A expectativa estava tão alta que elas abriram os resultados na internet. Apesar da semelhança física, o resultado do exame apontou que havia chance zero das duas serem irmãs e compartilharem o mesmo sangue.

Variantes genéticas

Cientistas acreditam poder explicar o que torna pessoas tão parecidos e por que cada um de nós pode ter um duplo, ou “duplicata”.

De acordo com um estudo do Instituto Josep Carreras de Pesquisa em Leucemia de Barcelona, ​​​​Espanha, pessoas que se parecem, mas não estão diretamente relacionadas, podem ter semelhanças genéticas.

Entre essas pessoas, muitos também tem pesos semelhantes, fatores de estilo de vida e características comportamentais parecido, como uso de tabaco e níveis de educação. Isso pode significar que a variação genética está relacionada à aparência física e também pode influenciar alguns hábitos e comportamentos.