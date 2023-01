Jorge Viana na GloboNews: “A Amazônia é a maior marca do Brasil”

O ex-governador Jorge Viana (PT), recém nomeado presidente da Agência Nacional de Promoção e Investimentos (Apex-Brasil), participou do programa Estúdio i, da GloboNews, nesta sexta-feira (06).

JV explicou sobre as ações que irá fazer a frente da Apex, principalmente aumentando a cadeia dos produtos feitos na região Norte e Nordeste, que segundo ele, tem um espaço pequeno nas exportações do país.

Elogiando o poder político do presidente Lula, Jorge disse que o governo federal poderá negociar novos modelos de exportação com outros países.

“Como vai voltar a ter diplomacia presidencial, que o Lula é craque nisso, eu acho que a Apex vai ter um papel extraordinário a partir de agora”, falou.

Como presidente da Apex, JV disse que o Brasil tem nas mãos a “maior marca do país”, a Amazônia, e que precisa ter um olhar especial para produtos produzidos aqui, que são extremamente competitivos no mercado internacional.

“O mercado de produtos compatíveis com a floresta no mundo é de 177 bilhões de dólares. A Amazônia participa de com 300 milhões de dólares”, explicou.

Em entrevista à jornalista Andrea Sadi, JV falou que deverá conversar com todos os governadores no menor espaço de tempo possível para “conversar, construir prioridades de cadeias produtivas e a Apex vai se voltar um pouco para o Brasil”, disse.

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a Apex terá mais de 1,5 bilhão para realizar investimentos para promover produtos e serviços brasileiros.

Jorge Viana ganhará um salário de mais de R$ 65 mil reais para comandar a Apex.