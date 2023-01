Mesmo não sendo ministro, Jorge Viana receberá salário 2 vezes maior que o de Marina

Após ser nomeado como presidente da Apex-Brasil, o ex-senador Jorge Viana receberá um salário superior a R$ 65 mil. O valor é maior do que o recebido por um ministro no país, que recebe um pouco mais de R$ 30 mil. Ou seja, a acreana Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, não ganhará nem metade do salário de JV.

Os dados estão disponíveis na estrutura remuneratória do site da transparência da Apex-Brasil e são referentes a dezembro de 2022. Portanto, não se sabe se o presidente Lula irá reajustar o salário dos servidores da agência. Dependendo da posição do Governo Federal, o valor poderá aumentar, como já vem acontecendo na estrutura da Apex. Em 2018, o presidente da agência recebia um valor um pouco maior que R$ 50 mil.

Jorge Viana poderia receber ao final do mês um salário de quase R$ 100 mil, se fosse somado ainda a pensão vitalícia de ex-governador que recebe. Entretanto, na última terça-feira (02), JV solicitou a Previdência Social do Acre que suspendesse o pagamento da pensão no valor de R$ 30 mil, já a partir de 01 de janeiro. Segundo o ofício apresentado por ele, a justificativa do pedido seria justamente a nomeação para presidir a Apex-Brasil.

Além de JV, o Estado do Acre paga a pensão vitalícia para outros 6 ex-governadores, são eles: Tião Viana, Binho Marques, Flaviano Melo, Iolanda Fleming, Nabor Júnior e Romildo Magalhães.