Jorge Viana tem encontro marcado com Gladson: “Vamos lutar por melhorias”

Como adiantado pela reportagem do ContilNet ainda nesta semana, o ex-senador e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana (PT), terá um encontro com o governador Gladson Cameli – seu principal opositor na disputa pelo Governo do Estado nas eleições de 2022.

A agenda está confirmada para a próxima segunda-feira (16). Viana desembarca em Rio Branco no fim de semana para cumprir alguns compromissos de sua gestão à frente da Apex.

A informação foi dada pelo próprio petista à reportagem do ContilNet, com exclusividade. JV explicou que seu trabalho pelo fortalecimento do Acre e do Brasil superam qualquer divergência ideológica e partidária.

“Eu estou com o desafio de lutar por melhorias para o meu Estado e para todo o povo brasileiro. Qualquer divergência política está abaixo desse objetivo”, defendeu.

O local e horário da agenda de JV com Cameli não foram divulgados pelo presidente da Apex, mas deve acontecer antes do encontro que o ex-senador terá com representantes da Fecomércio, Fieac, Faeac, Federacre, Acisa e Sebrae, também na segunda-feira, às 17h, no auditório da Fecomércio-AC.