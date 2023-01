Lula assina decreto que coloca Jorge Viana na presidência da Apex: “É uma honra”

O ex-senador Jorge Viana (PT) anunciou via redes sociais, na noite desta terça (3), sua nomeação para a presidência da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. De acordo com o acreano, o presidente Lula (PT) assinou o decreto com a sua nomeação nesta terça. A publicação no Diário Oficial também ocorreu hoje.

“É uma honra fazer parte desse momento histórico do Brasil, de reconstrução daquilo que o Brasil perdeu nos últimos quatro anos”, escreveu Jorge Viana.

A solenidade de posse, deve ocorrer na próxima semana. “Daqui uma semana, ocorrerá a cerimônia de transmissão de cargo da presidência do Conselho de Administração da Apex, do chanceler Mauro Vieira para o vice-presidente Alckmin, ocasião em que, simbolicamente, vou assumir a condução dos trabalhos da Agência. Mas, o trabalho já começou e de de fato e de direito, já tenho responsabilidade de liderar essa importantíssima agência que atua no desenvolvimento do Brasil”, disse o ex-senador.

Jorge Viana aproveitou a postagem para divulgar também sua entrevista no canal fechado GloboNews. “Aproveito para fazer um convite a vocês para acompanharem, nesta quarta-feira, 4, entrevista que vou conceder, ao vivo, à Globo News, para falar sobre essa missão à frente da Apex”, concluiu.