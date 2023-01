Lula planeja roteiro internacional em até cinco países no primeiro trimestre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja um roteiro internacional em até cinco países no primeiro trimestre deste ano.

O objetivo da nova diplomacia brasileira é sinalizar a retomada do papel do Brasil como mediador internacional, a defesa do multilateralismo e a ampliação das relações comerciais.

A ideia é que Lula desembarque no final deste mês, na Argentina, para encontro da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Na sequência, em fevereiro, deve ir aos Estados Unidos, em visita oficial que era programada mesmo antes da posse do petista, em dezembro, a convite do presidente Joe Biden.

Em março, Lula deve viajar para Portugal e para China. O governo federal tenta encaixar no roteiro os Emirados Árabes Unidos, que detêm fundos soberanos que podem ser revertidos em investimentos no Brasil.

E, ainda no primeiro semestre, a perspectiva é de que o novo presidente faça viagens tanto para a Europa como para a África.

O presidente brasileiro já informou ao vice-presidente Geraldo Alckmin que passará grande parcela do primeiro ano do novo mandato em viagens internacionais.

Para facilitar a gestão do país, Alckmin deve ter uma sala de despachos no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros do gabinete presidencial.

Em conversas reservadas, Lula tem comparado a relação que quer ter com Alckmin com a de Barack Obama e Joe Biden, de 2009 a 2017.

Biden costumava ser o primeiro a chegar e o último a sair de reuniões presidenciais, participando diretamente de decisões administrativas.