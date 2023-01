Michelle Bolsonaro posta vídeo do Alvorada após Janja apontar descuido

A ex-primeira-dama publicou uma série de vídeos no Instagram mostrando uma área externa do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Michelle disse que os vídeos são do “nosso último Alvorada de portas abertas”, no qual crianças faziam uma aula de natação e depois brincavam com ela de dança das cadeiras. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu Marcela Temer, mulher de Michel Temer (MDB), por iniciar o projeto e falou ter sido “muito feliz” ao lado das crianças durante os projetos sociais.

A publicação ocorreu horas após entrevista da Globonews com a primeira-dama, Janja, onde ela apontou “falta de cuidado” com a residência oficial, que agora abrigará ela e o presidente Lula (PT).

“O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção… os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso”, Janja sobre o Alvorada.

Problemas encontrados, segundo Janja

Parte da madeira da sala de estar lascada

Infiltrações no teto

Piso de madeira de jacarandá com rachaduras

Vidros rachados

Poltrona de couro rasgada

Tapete com buracos

Arte sacra do século 19 deixada no chão

“Ele [Lula] ficou um pouco desolado, porque ele morou um ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma e aí encontrar isso em dez anos”, diz Janja sobre a reação de Lula ao encontrar condições do Alvorada.

Equipamentos de live de Bolsonaro

Durante a visita, Janja também mostrou alguns equipamentos usados em transmissões ao vivo feitas pelo ex-presidente nas redes sociais.

Residências entregues de qualquer jeito

No início da semana, o novo ministro da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Paulo Pimenta, declarou que o governo Bolsonaro entregou as residências oficiais “de qualquer jeito” para a gestão Lula.

Varredura completa

Ontem, a PF (Polícia Federal) conduziu uma varredura no Ministério da Justiça. O mesmo procedimento será feito no Alvorada. Por enquanto, Lula segue hospedado em um hotel em Brasília, sem previsão de data para a mudança.