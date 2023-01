Empresário evita atirar em bandidos para não matar empregada doméstica; vídeo

Um empresário muito conhecido no Acre, que mora no bairro Cadeia Velha, contou ao ContilNet como viveu momentos de terror ao ter sua casa invadida por quatro bandidos na última terça-feira (17).

Ele cedeu um vídeo ao ContilNet onde mostra três do bando se preparando para entrar em sua residência, onde renderam a empregada doméstica, que chegava na casa por volta das 6 horas da manhã, e começaram as ameaças, enquanto o empresário estava em seu quarto com a porta trancada.

Um dos bandidos entrou primeiro, pegando a empregada e a fazendo sua refém, e depois avisou aos outros que o caminho estava liberado.

“Eu acordei ouvindo barulhos estranhos, mas logo percebi que era só minha funcionária entrando para iniciar mais um dia de serviço em minha casa. Só que ouvi um grito dela, e logo percebi que alguma coisa errada estava acontecendo”, conta o empresário ao ContilNet.

Ele disse que os bandidos exigiram que ele abrisse a porta, sob pena de mataram a empregada. Foi ai que o empresário pegou sua arma e abriu a porta, apontando para os bandidos.

“Não atirei porque eles deram uma gravata na minha funcionária, e eu poderia acertar sua cabeça, que estava bem próxima a do bandido. Quando percebi o risco que estávamos correndo, eu e ela, tranquei a porta do quarto e liguei para a polícia, enquanto eles tentavam arrombar a porta e batiam na empregada.

Ao ouvirem o empresário chamar a polícia, os bandidos pegaram alguns objetos, inclusive o telefone celular da empregada, e saíram correndo.

Caminhonete eram o alvo

O empresário disse ao ContilNet que tem uma caminhonete, e que tinha guardado mais dois veículos iguais ao seu, que são de parentes. NO momento em que pegaram a empregada, os bandidos exigiam a todo momento que as chaves dos veículos fossem liberadas.

“Não entreguei as chaves a eles porque estavam no meu quarto, e uma delas, na verdade, em nem me lembrava onde estava”, diz.