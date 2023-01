No Acre, homem tira foto ao lado do irmão assassinado: “Para ficar de lembrança”

O trabalhador rural Antônio Denis da Costa, 47 anos de idade, residente no seringal Toma cuidado, rio Purus, concedeu na noite desta segunda-feira (23), uma entrevista ao ContilNet para se defender de uma grave acusação. Ele é irmão de Denilson Costa, 49 anos, morto na semana passada na comunidade Piedade, rio Purus.

Veja mais: Tragédia: homem que tentou assassinar o próprio irmão é encontrado morto no Acre

- Publicidade-

Antônio Denis aparece em foto ao lado do corpo do irmão fazendo o sinal de positivo. Com isso, foi noticiado em vários meios de comunicação que ele estaria comemorando a morte do irmão, versão esta contestada pelo ribeirinho.

“Naquele momento eu estava muito abatido em ver meu irmão naquele estado. Eu não conseguia nem falar, então, pedi para o rapaz tirar uma foto para revelar e ficar de lembrança. Não tive nada a ver com o crime. Pelo contrário, o Denilson era íntimo do meu coração, a gente sempre trabalhava juntos”, confirmou.

Antônio Denis é evangélico e acrescenta que está sendo julgado pela sociedade por algo que não fez até porque o autor do homicídio é um outro irmão seu que se encontra foragido. “Fiquei de 10 horas da manhã até às 18 horas ao lado do corpo para que ele não fosse comido pelos animais, até porque só eu estava do lado dele”, frisou.

De fato, as investigações feitas pela polícia até o momento revelam que o autor da morte de Denilson foi seu outro irmão conhecido por Dangelo que se encontra foragido.

Toda essa confusão em família decorre da disputa por herança das terras do seringal Piedade, situado aproximadamente 4 horas de barco do porto de Sena Madureira.