No Acre, idoso que estava há dois dias desaparecido na mata é encontrado

A família do idoso identificado até agora como seu Zeca, residente no bairro Cafezal, em Sena Madureira, passou por momentos de aflição nesta semana. Ele saiu de casa para caçar animais silvestres na região do Canamarí, Rio Caeté, e acabou se perdendo na mata.

Diante do sumiço, um grupo de moradores formado por oito pessoas foi o responsável pelas buscas dentro da floresta. Os moradores obtiveram êxito, pois encontraram seu Zeca com vida. “Ele já tinha deixado para trás a espingarda, as botas e um isqueiro, mas o importante é que está vivo”, comentou um dos ribeirinhos.

- Publicidade-

Em datas anteriores, o idoso já tinha andado pela região do Canamari, mas dessa vez, ao adentrar na mata, não conseguiu mais acertar o caminho de volta. “Graças a Deus e ao empenho desses voluntários, ele foi encontrado com vida. Estamos muito felizes”, destacou um parente de seu Zeca.

Segundo consta, além de enfrentar a chuva, o morador também passou dificuldades relacionadas à alimentação. Mesmo assim, ao ser encontrado ainda conseguiu conversar com os ribeirinhos antes do retorno para casa.