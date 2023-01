Nomeado na Apex, Jorge Viana pede que Acreprevidência suspenda sua pensão

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT), solicitou ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acreprevidência, nesta terça (3), a retirada do seu nome da folha de pagamento do órgão.

O pedido foi feito via ofício e Jorge Viana explicou que a solicitação é porque assumiu a Apex, no Governo Federal.

Jorge pediu que a suspensão do pagamento comece a valer a partir do dia 1 de janeiro deste ano.

Veja o documento:

Aposentadoria de ex-governadores

O Acre é um dos muitos estados brasileiros, 18 no total, que paga aposentadoria vitalícia para seus ex-governadores.

Aqui no estado, o salário pago passa dos R$ 30 mil e é pago aos ex-governadores Binho Marques, Flaviano Flávio Melo, Iolanda Ferreira de Lima, Jorge Viana, Tião Viana, Nabor Teles Júnior e Romildo Magalhães.

Também recebem o benefício a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Beatriz Cameli, Terezinha Kalume, viúva de Jorge Kalume, Maria de Fátima, viúva de Aníbal Miranda e Mary Dalva, de Edgar Pereira.