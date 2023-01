Prefeitura de Porto Walter realiza novo processo seletivo; confira

No estado do Acre, a Prefeitura de Porto Walter, torna público o edital de abertura de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de profissionais de nível superior, ao cargo de Professor Ensino Infantil – Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância.

As áreas disponíveis para o cargo são as de: Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano; Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano; Professor de Educação Infantil; Professor Mediador; Professor Tradutor Intérprete (Libras); Professor de Libras (preferencialmente surdos); Professor de Atendimento Especializado (AEE); Professor da EJA I; e Assistente Educacional.

Os profissionais admitidos contarão com salários mensais em valores que podem variar de R$ 1.442,11 a R$ 2.884,22, para desempenharem atividades em carga horária semanal de 25 horas.

Procedimentos para participação

Interessados poderão realizar as inscrições de forma gratuita e presencial, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na rua Alfredo Téles, s/n, centro, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no período de 24 a 27 de janeiro de 2023.

Como método de seleção e avaliação, será realizada uma única etapa, que consistirá em prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório.

Vigência

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, a contar da data da publicação da homologação, no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.

