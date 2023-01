Procurador-geral visita e presta solidariedade a delegado vítima de racismo

Nesta sexta-feira, 06, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento esteve na Delegacia de Polícia Civil da 2ª Regional, em Rio Branco, para levar a solidariedade do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ao delegado Samuel Mendes, que foi vítima de racismo. A visita foi acompanhada pelo promotor Glaucio Oshiro, secretário-geral do MPAC.

Na última terça-feira, 03, um idoso se recusou a ser atendido pelo delegado, que é negro, e exigia a presença de um delegado branco, fato que motivou a sua prisão e que ganhou grande repercussão especialmente nas redes sociais.

“É um episódio lamentável e que não podemos tolerar. Fiz questão de trazer pessoalmente a minha solidariedade e de externar o respeito e admiração que tenho pelo Dr. Samuel, que foi meu aluno na Universidade Federal do Acre. É importante que casos como esse tenham repercussão para que a sociedade possa refletir sobre o racismo e a discriminação racial, e suas formas de prevenção e combate, que passam por uma mudança cultural e exige um grande esforço institucional”, ressaltou.

O delegado Samuel Mendes é titular da 2ª Regional, que fica no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, e está no cargo há 11 anos, já tendo ocupado outras funções na Segurança Pública.

“Agradeço pela atenção e solidariedade. Sempre adotei um perfil profissional discreto, mas esse caso acabou ganhando repercussão no estado e até nacionalmente. É uma situação que muitas pessoas negras passam. Por isso, é importante dar visibilidade ao tema”, disse o delegado.