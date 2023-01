Shakira citou IST e problemas sexuais de Piqué em 1ª versão de música

Shakira pretendia ir muito além com Bzrp Music Sessions Vol. 53, música que lançou com indiretas a Gerard Piqué após o fim do casamento dos dois. Um dos compositores responsáveis pela letra revelou que a primeira versão, que mais à frente foi amenizada, tinha menções a IST (Infecção Sexualmente Transmissível) e a um suposto problema sexual do jogador.

O compositor Keityn explicou, em entrevista ao Soy 502, que seu papel foi apenas auxiliar com algumas rimas, que os versos foram escritos pela própria Shakira. Também foram removidas menções a dívidas pendentes do jogador do Barcelona.

A canção ainda alfinetou Clara Chía, atual namorada de Piqué e apontada como pivô da separação com Shakira. Keityn teve a ideia de incluir a idade da estudante, unindo os algarismos à data de aniversário do ex-casal. “Eu valho dois 22’s.

Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”, canta Shakira. Foi de Keytin a sugestão de utilizar a palavra “salpique” para se referir ao nome de Piqué.