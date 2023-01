Só treino resolve? Especialista tira dúvidas sobre abdômem de Griphao

Bruna Griphao chamou atenção nesse primeiro dia de BBB23 pela resistência na Prova de Imunidade, que teve mais de 11h de duração, e pelo físico super torneado.

Na internet, além do espanto, pessoas ficaram curiosas em saber qual é o segredo do corpo escultural da atriz.

A coluna LeoDias foi atrás da resposta através de um médico especialista em composição corporal, qualidade de vida e vigor físico Dr. Tássyo Barros explica como é possível conquistar um abdômen de dar inveja, assim como o da atriz.

“A alimentação é a base de qualquer tratamento para melhora da composição corporal. A manipulação da massa muscular é uma associação de treino resistido, dieta hiperprotéica e descanso. Para eliminação de gordura, fase essa onde trabalhamos a qualidade e definição muscular, o ideal é estar em déficit calórico com uma boa gramatura de proteína por kg de peso corporal, evitando assim o catabolismo muscular”, declarou o especialista.

“O primeiro passo é buscar ajuda profissional com o nutricionista e um médico, afim de equilibrar a alimentação e fazer um check up, avaliando todos os pilares de uma boa saúde metabólica”, completou ele.

Pós graduado em endocrinologia e há mais de 6 anos especialista em tratamentos hormonais, Dr. Tássyo Barros falou sobre a importância dos hormônios na conquista de um corpo definido.

“Os hormônios são os pedreiros da obra! Chamados de hormônios anabólicos, esses são responsáveis pelas vias construtivas do nosso corpo. A hipertrofia muscular depende de uma boa saúde hormonal, dessa forma, fazendo se indispensável um bom acompanhamento médico. A testosterona, principal hormônio envolvido no anabolismo muscular e ósseo, apesar de ser encontrada em maior quantidade nos homens, é um hormônio importante para as mulheres também”, finalizou.