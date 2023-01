Vídeo mostra momento em que irmãos brigam antes de um deles ser morto

Um desentendimento entre irmãos motivado pela briga por uma herança de terras terminou da pior maneira possível. A ocorrência se deu no seringal Piedade, rio Purus, distante cerca de 3 horas de voadeira do porto de Sena Madureira. A pior situação ficou para Denilson Costa de Souza, 47 anos de idade, que acabou perdendo a vida.

A confusão começou na última segunda-feira (16) quando Raimundo Costa de Souza, 38 anos de idade, foi tirar satisfações com Denilson. Naquela ocasião, os dois acabaram brigando e Denilson atingiu Raimundo com uma terçadada na cabeça.

No dia seguinte, o nacional identificado como Dangelo Costa de Souza, irmão de Denilson e Raimundo, matou com Denilson com um tiro de espingarda, se evadindo do local posteriormente.

Nesta quarta-feira (18), circula nas redes sociais um vídeo da briga entre Denilson e Raimundo.

De acordo com o apurado, há cerca de dois anos vinha sendo travada uma briga judicial entre os irmãos por causa das terras do seringal Piedade. Não houve um entendimento na divisão das terras.

Denilson Costa de Souza, 47 anos, era casado e pai de um filho de 13 anos de idade.

Confira o vídeo: