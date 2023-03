Após rachadura, técnicos emitem laudo sobre situação da Ponte Metálica de Rio Branco

Após a Ponte Juscelino Kubitschek precisar ser interditada na noite da última segunda-feira (27), por conta do acúmulo de balseiros em suas pilastras, um vídeo circulou nas redes sociais, que revelava algumas rachaduras na estrutura da ponte, que fica localizada no centro de Rio Branco e liga o primeiro ao segundo distrito da capital.

Porém, ao ContilNet, o Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem do Acre), explicou que a equipe de engenharia do órgão constatou que as fissuras não comprometem a estrutura da Ponte Metálica.

O Deracre informou ainda que as rachaduras não foram ocasionadas pela cheia do Rio Acre e nem pelos balseiros acumulados pela alagação. De acordo com o órgão, as fissuras já são antigas e deverão ser solucionadas após uma manutenção emergencial.

Ainda ao ContilNet, o Deracre disse que nesta quarta-feira (29), uma equipe do Conselho Estadual de Engenharia e Agronomia (Crea) está na Ponte Metálica para fiscalizar a estrutura do lugar.

Três máquinas hidráulicas do Deracre continuam trabalhando no local para retirar os balseiros que ainda estão acumulados nas pilastras. A ponte segue interditada e sem previsão de abertura.