Lula telefona para Gladson e se coloca à disposição do Acre; veja o que foi tratado

A situação das enchentes no Acre tem mobilizado todo o Brasil, até mesmo sendo destaque nas manchetes de jornais nacionais. Na manhã desta sexta-feira (31), o presidente Lula tratou do assunto em suas redes sociais.

O chefe do executivo federal disse que ligou para o governador Gladson Cameli para conversar sobre o estado de calamidade que a população acreana enfrenta.

“Conversei agora de manhã com o governador do Acre @GladsonCameli sobre as enchentes que atingem o Estado, além do Amazonas, Maranhão e Ceará. Também conversei com o ministro @waldezoficial sobre a atuação do governo federal em apoio aos prefeitos nas enchentes”, tuitou o presidente.

“O governo federal tem trabalhado para atuar com a maior agilidade possível e já foram liberados para emergências humanitárias R$ 300 milhões para mais de 1500 cidades, por conta de chuva na maioria delas, mas também para cidades sofrendo com a seca”, continuou.

Na semana passada, os ministros Waldez Góes e Marina Silva, visitaram o Acre para acompanhar de perto as famílias atingidas pelo transbordamento dos rios e dos igarapés. Na ocasião, anunciaram o empenho de R$ 1,4 milhão por parte do Governo Federal para auxiliar nos trabalhos.

O Rio Acre continua subindo, de acordo com as últimas medições da Defesa Civil. Na manhã desta sexta-feira (31), o afluente atingiu a marca de 17,37 m.