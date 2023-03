Em Rio Branco, mototaxista é alvejado com sete tiros e fica em estado gravíssimo

O mototaxista José Cleidemar Martins Campos, 39 anos, conhecido popularmente como Jurema, foi ferido com sete tiros no início da noite desta quinta-feira (30), na rua Juricaba, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Cleidemar é mototaxista legalizado e estava voltando para casa quando resolveu parar em um mercantil onde compraria e levaria alguns alimentos para a casa dele. Quando o profissional montou na motocicleta, foi rendido por três criminosos que chegaram a pé e o profissional já levantou a mão.

Ao receber o primeiro disparo, o mototaxista gritou: “vocês estão me confundindo, vocês estão me confundindo”, mas os bandidos seguiram atirando contra a vítima que recebeu mais seis tiros. Dois tiros atingiram a vítima no abdômen, dois no peito, um na perna, um no pé e outro no braço. Após a ação, os criminosos sairam correndo em direção ao residencial Cabreúva.

Populares que passavam pela rua pararam para ajudar a vítima e acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para presta os primeiros atendimentos José Cleidemar e, depois que foi estabilizado, o mototaxista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

VEJA O VÍDEO: