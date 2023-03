O trecho que havia sido interditado há algumas semanas entre Extrema e Vista Alegre do Abunã, na BR-364, dividindo o Acre do restante do país, via terrestre, voltou a apartar, de acordo com um vídeo enviado à reportagem do ContilNet.

“Infelizmente, mais uma vez, galera. Apartou de novo”, diz a pessoa que gravou o vídeo.

Até o momento, o DNIT e a PRF não se manifestaram sobre o assunto. Mais informações em breve.

VEJA O VÍDEO: