Calça de médico rouba a cena durante divulgação de feijoada

Roupa do médico virou assunto nas redes/Foto: Reprodução

Um médico influenciador viralizou nas redes sociais depois de publicar um vídeo para apresentar a estrutura da terceira edição da Feijoada do Love. Embora a intenção fosse divulgar o evento, a roupa escolhida por ele acabou concentrando os comentários dos internautas.

Na gravação, o médico percorre o espaço onde será realizada a festa e explica que a edição deste ano terá um palco em formato 360 graus. Segundo ele, a estrutura permitirá que o público acompanhe as apresentações de diferentes pontos e fique mais próximo das atrações.

“Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a estrutura do local onde será a terceira edição da Feijoada do Love. Vem comigo”, anuncia no início do vídeo.

A apresentação, entretanto, tomou outro rumo depois que seguidores passaram a comentar a calça usada pelo influenciador. A peça, de modelagem bastante ajustada, motivou brincadeiras e trocadilhos. Entre eles, a frase “demitido por justa calça” ganhou destaque nas republicações.

O vídeo foi compartilhado por diferentes páginas e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas trataram a situação com humor, outros criticaram os comentários direcionados à aparência do médico e defenderam que a escolha da roupa não deveria se sobrepor ao conteúdo apresentado.

Com a repercussão, a própria Feijoada do Love também passou a despertar curiosidade. A terceira edição está prevista para sábado (18), a partir das 19h, e contará com palco 360 graus e apresentações musicais.